Віктор Медведчук засудив плани легалізації грального бізнеса та закликав до порятунку української економіки [ Редактировать ]
Термінової розробки програми підтримки економіки під час коронакризи - вимагають від влади в опозиції. Падіння основних показників - вражає. Опозиціонери кажуть - треба діяти.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
За январь, февраль, март, апрель промышленное производство упало на 7,9 процента. Машиностроение упало на 19 процентов. Добыча угля упала на 21 процент. Металлургическое производство упало на 15 процентов. Недополучение в доходную часть бюджета составляет 13,8 процентов - 45 млрд гривен. Недополучение за первые 4 месяца. Процесс продолжается. Недополучение в Пенсионный фонд составляет 8,9 процентов, это при том что ПФ является дотационным. Скажите в это время надо рассматривать закон о регулировании азартного бизнеса в Украине? Я считаю, что то, что происходит сегодня в зале, а мы против этого категорически выступаем, является преступлением против украинского народа.
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