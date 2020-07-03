Віктор Медведчук закликав владу переглянути тарифну політику в Україні

Тарифи ЖКГ в Україні за останні сім років зросли у шість разів, газ подорожчав більш ніж на 400 відсотків, а розцінки на тепло - збільшилися удесятеро. Про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя"