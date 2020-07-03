Єдина надія - сигналізація, яка може і не врятує, але хоча б час потягне

Але от якого штрафу у нас ще не вистачає, так це для поліції. За те, що у нас і досі - вольниця для автокрадіїв! Якщо вже берете штрафи з водіїв за кожне порушення, то несіть тоді відповідальність і за те, що не здатні убезпечити водіїв від втрати машин. Злодії не працювали б так зухвало в Україні, якби не були, так би мовити, "захищені" від поліцейської уваги.

Наш Богдан Вербицький проаналізував усі хитрощі, якими вони користуються. Тож, скільки часу потрібно злодіям, щоб перетворити вас із водія на пішохода і чи можна вберегти своє авто? Давайте подивимось.

Мрія, на яку "працюють"...

Порядка несколько лет. Много работала, много… пыталась откладывать деньги.

Потім довго обирають, чекають і зрештою - вона приїжджає!

Вона нормально поїхала, три дні як з СТО.

Але як довго на цій машині будете їздити саме ви?

Я проездила всего лишь 8 месяцев. Радость была не такой долгой.

Бо крім продажу чи розмитнення машин, їхні крадіжки - не менш прибутковий і поширений бізнес. Тут у нагоді і технології.

Ігор Ліпявка, адвокат:

Это вот так "пип-пип"два звоночка и все. Ключ перепрошит.

І гра у машини-двійники, і класична підробка документів.

Ігор Ліпявка, адвокат:

Эта практика - она древняя, как седая борода у дедушки.

Тож як крадуть автівки? Які машини в "зоні ризику"? І головне, чи можна вберегтися від крадіїв?

Вона приїхала сюди на американських номерах. Да був дійсно невеличкий ремонт по двигуну. Це фото в Америці, коли її купували.

Ці фото на телефоні та ключі в руках - єдина згадка Максима про свою автівку. Майже новенький кросовер чоловік замовив за популярною нині схемою - з Америки.

Максим Бондаренко, жертва автокрадіїв:

Грузилася в контейнер, припливала в Одесу, в Одесі здійснювалося митне розмитнення. Доставили її до мене додому, поставили на облік в МРЕО.

Далі кілька тижнів ремонту, і автомобільна мрія Максима здійснилася! Щоправда, лише на кілька днів.

Максим Бондаренко, жертва автокрадіїв:

Ну чогось не спалося. Вийшов на балкон і звернув увагу на те, що відсутній транспортний засіб. Потім, в последствії, вияснилося шо автомобіль угнали.

А на балкон Максим вийшов о четвертій ранку. І як потім стане зрозуміло з відео камер спостереження, з крадіями він розминувся лише на якихось 10 хвилин!

Транспортний засіб стояв обличчям в ту сторону.

Ось це місце. Тут Максим востаннє бачив свій кросовер. Не допомогли навіть камери спостереження! Навколо двору їх з півдесятка! По всьому периметру.

Відеокамери знаходяться тут на стовпу, от там далі на стовпу знаходиться.

Ось кадри саме з цих відеокамер. Це момент викрадення: видно, як автівку завели, увімкнули фари і вона спокійно виїхала з двору. А за нею слідом ще одна машина. Так званий "супровід".

Максим Бондаренко, жертва автокрадіїв:

Була машина супроводження при викраденні BMW Х1. Даже не було замінено на момент викрадання автомобіля номерні знаки. відео було надано поліції для розслідування.

Яке вже триває півроку! А результатів немає. Загалом, статистика автовикрадень - невтішна. А особливо у столиці та області. За рік більше тисячі випадків. Це приблизно 2-3 повідомлення в день! Звідки такі "стаханівські" темпи? І як вдається красти аж так масштабно?

Вариантов может быть! Сами себе там фантазируйте.

Більшість варіантів із використанням технологій - перехоплення радіохвиль чи зчитування захисту автомобілів код-грабером.

Ігор Ліпявко, адвокат:

Который просто напросто считывает ключ автомобиля. Есть уже более альтернативные методы, как например воровство с помощью удочки. Вот что такое удочка? Это когда два человека, я и вы имеем два брелка. И вы идете за водителем, чей автомобиль нужно украсть. а я в свою очередь в стороне прописываю ключ.

Як це працює - добре видно на цьому відео. Власник автомобіля йде з ключем у кишені. Поруч зловмисник зі спеціальним пристроєм, що ловить сигнал ключа та передає його напарнику з приймачем. Той саме стоїть біля автомобіля. Весь процес триває десять секунд! І найгірше, що таку апаратуру - можна купити в "мережі". Хоча, звісно, це незаконно... А от інший спосіб

Ігор Ліпявко, адвокат:

Нужно найти вот этот пучок проводов, который идет к машине и вор иголками подключается к этим проводам и таким образом считывает этот ключ и ворует ее на протяжении там 20 секунд.

Але є й менш технологічні - простіші способи, як поцупити машину. Зловмисники підроблюють документи, викликають евакуатор та легально вивозять чужий автомобіль! - Частину машин викрадають "на замовлення". Та більшість відправляють на "донорство" - тобто на запчастини. Та є ще один варіант.

Это было почти пять тысяч долларов.

Стільки у Нелі вимагали крадії її машини. Автівку поцупили вночі біля під'їзду.

Неля, киянка:

Последняя камера, которая видела машину - это на выезде в сторону Борисполя. Дальше машина пропадает.

Поліція шукає її вже більше півроку. Та найближче до розгадки зникнення вдалося наблизитися самій власниці. Допомогла "порада" слідчого.

Неля, жертва автокрадіїв:

Рассказал мне о группе в телеграмм. Вот где якобы возвращаются машины, ну и соответственно имея такое любопытство и жажду вернуть свою машину, я зарегистрировалась в эту группу, где я получила фотографии своих личных вещей своей машины, находящиеся во время угона, и мне был предложен выкуп за мою машину.

Ось ця переписка. Злодії надсилають фото, та одразу пишуть суму, за яку повернуть автомобіль. Окрім фінансових рамок позначають і часові. Мовляв, пропозиція дійсна лише добу!

Неля, жертва автокрадіїв:

С той стороны просят перевести деньги через Western Union на определенную фамилию. И присылают по их словам должны прислать геолокацию.

Втім ні геолокації, ні, тим більше, автомобіля Неля не отримала.

Ігор Ліпявка, адковат:

Он уже продан под запчасти, но воры предварительно наделали фотографии. Потом, продавши уже этот автомобиль на запчасти, сами же воры находят эту жертву и еще предварительно предлагают за вознаграждение вернуть. Жертва платить деньги - автомобиль не возвращают. То есть его вдвойне уже продали.

До речі, машини, які викрали в Максима та Юлії, були куплені за кордоном - в Америці. І саме ця категорія авто - найвразливіша. Бо більшість продається з одним ключем, замість двох.

Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров:

Тут питання - або один забрали зловмисники, щоб потім викрасти автомобіль. Або один міг просто в процесі експлуатації просто загубитися. Є люди які купують такі ключики другі. Вони вже відслідковують кому продали, тим більше в нас зараз база відкрита автомобілів.

Та наявність навіть двох ключів не може вберегти від злодійкуватих працівників СТО, які можуть їх "переписати". Тож єдина надія - сигналізація, яка може і не врятує, але хоча б час потягне.