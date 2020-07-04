У Британії пом'якшили карантин та відкрили паби [ Редактировать ]
Велика субота у Англії. Там розпочався наймасштабніший етап послаблення карантинних обмежень. Вперше за понад три місяці відвідувачів чекають у ресторанах, перукарнях, кінотеатрах та готелях. Як дотримуються правил безпеки у пабах та салонах краси - перевіряла наша британська кореспондентка Світлана Чернецька
Його Високість принц Вільям став одним із перших відвідувачів традиційного англійського пабу. І на собі перевірив усі карантинні нововведення.
Отже я попрошу вас записати ваше ім'я та контактні дані, а далі ми поміряємо вашу температуру.
Відтепер кожен клієнт, нехай навіть і член королівської родини, зобов'язаний записуватися у книзі відвідувачів. Щоби у разі виявлення хворого - можна було відслідкувати всіх, хто контактував із ним.
Так дивно, я досі звикаю до того, що не можна потиснути руку, пробачте.
Похід до пабу на вихідні - це давня англійська традиція, але людей змусили відмовитись від неї майже на чотири місяці. Утім, повертаються вони у зовсім іншу атмосферу. Офіціанти відділені пластиковими перегородками. Столи на відстані двох метрів. Гучна музика заборонена, щоби люди не підвищували голос і не розповсюджували вірус із частками слини.
Ар Коллтвейт, власник пабу:
Боюся, що дотримання соціальної дистанції змінить атмосферу в пабі, але не обов'язково погіршить її.
Відбою від клієнтів у перший день відкриття - не було. Навпаки через обмеження кількості відвідувачів, багатьом не вдалося випити свою першу пінту пива у улюбленому пабі.
Це наймасштабніше зняття обмежень в країні. Вперше з початку карантину відкриваються також ресторани, музеї, готелі та кінотеатри. Та найбільші черги - біля перукарень. Вони сьогодні навіть популярніші за паби.
Тут теж без додаткових засобів безпеки не обійшлося. Спеціалісти обов'язково носять маски чи захисні щитки. Мінімум розмов з клієнтами, ніяких пригощань чаєм та кавою.
Марко Ветерелло, менеджер перукарні:
Перший день пройшов просто чудово! Ми нарешті повернулися до роботи. Працюємо трохи інакше, звісно. Насамперед закладаємо більше часу для кожного запису, щоби мати час для дезінфекції клієнта, вимірювання температури та пояснення заходів безпеки.
Усі заклади послуг зобов'язані дезінфікувати приміщення та часто прибирати. Дотримання рекомендацій влади - у інтересах самих власників. Адже лише один хворий клієнт чи працівник загрожує закладу поверненням на карантин. Через нові випадки коронавірусу, ціле місто у Англії залишається у локдауні. У Лестері паби та перукарні поки на замку.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Я думаю, що ми у гарній формі, але моє послання таке: люди, давайте не зіпсуємо все зараз. Ми всі разом зробили фантастичну роботу щодо приборкання цієї хвороби, але головне - не зіпсувати усе зараз.
Це ще не повернення до звичного життя. Поки що не працюють театри, нічні клуби, спортзали та манікюрні салони. Коли вони зможуть відчинити свої двері, уряд обіцяє повідомити вже наступного тижня.
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