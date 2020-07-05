Рэпер Канье Уэст объявил в Twitter, что собирается баллотироваться на пост президента США. Миллиардер и муж Ким Кардашьян не уточнил, когда собирается выставить свою кандидатуру, но сопроводил сообщение тэгом #2020VISION. Это позволяет предположить, что речь идет о ближайших выборах, намеченных на 3 ноября 2020 года.

Сейчас мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президента Соединенных Штатов!

На твит Канье Уэста в числе прочих отреагировал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заверил рэпера, что может рассчитывать на его поддержку.

В 2015 году Канье Уэст уже объявлял о намерении баллотироваться на пост президента, но избирательную кампанию тогда так и не начал.

Политические аналитики назвали возможное выдвижение 43-летнего Уэста уловкой для того, чтобы забрать голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США Джо Байдена и сохранить за Трампом пост главы Белого дома.

Ранее сообщалось, что по соцопросам Джо Байден опережает Дональда Трампа на 9%.