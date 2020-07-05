Дежавю або знову карантин. Через спалах коронавірусу влада Іспанії закрила на в'їзд і виїзд цілий регіон. Які обмеження запровадили для місцевих жителів? І в яких європейських країнах практикують подібну практику регіонального карантину? Тетяна Логунова розповість.

Більше, ніж 200 тисяч людей, під замком. Влада Іспанії закрила на карантин цілий регіон Сегріа. Місцевим жителям заборонено подорожувати країною, збиратися компаніями понад 10 осіб і провідувати родичів у лікарнях та будинках для літніх людей.

Паула, жителька Іспанії:

Я приїхала в гості до друзів і дізналася, що регіон закривають. Якщо я не хочу тут застрягнути, маю негайно виїхати. Спробую сісти на наступний автобус.

Джозеф, житель Іспанії:

Несподівана звістка. Про карантин я дізнався на дачі. І сказав дружині, що треба повертатися додому.

На карантин регіон закрили через спалах коронавірусу. Масово хворіти почали сезонні робітники, яких місцеві аграрії наймають для збору врожаю.

Франциско, житель Іспанії:

Їх возять у фургонах, через спеку вони працюють без масок. Усе це і призводить до зараження.

Тактику регіональних обмежень застосовують й інші європейські країни. У Німеччині, наприклад, на двотижневий карантин закрили округи Гютерсло та Варендорфс після спалаху хвороби на місцевому м'ясокомбінаті. Там вірус підхопили понад півтори тисячі співробітників. Щоправда, місцевим жителям дозволили виїжджати за межі округів, якщо пройдуть тест на ковід.

Нічого не поробиш, мусимо пережити і цей карантин. Я вважаю, що запровадження обмежень було правильним кроком. Це допомогло зупинити поширення вірусу. Водночас, відпочивальники з нашого округу наразі найбезпечніші. Адже вони усі протестовані на коронавірус.

Все зроблено правильно. Я вам більше скажу, якби усі дотримувалися правил, вірус би вже давно зник.

Завдяки регіональному карантину владі вдалося взяти під контроль поширення вірусу. І якщо не станеться нічого екстраординарного, вже у вівторок усі обмеження будуть скасовані.