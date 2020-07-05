Нагадаю, Євросоюз із першого липня почав відкривати кордони для третіх країн. Їх поки визначили 14, України в цьому списку немає. При цьому кожній окремій державі - дали свободу вирішувати - кого пускати, а кого ні, і за якими правилами.

Греція, до прикладу, спершу заявила що прийматиме всіх іноземців, зокрема й українців. Та згодом правила змінили й почали пускати лише подорожувальників із вагомими причинами на в'їзд. Правила в'їзду змінюються чи не щодня. То ж чого чекати українцям - розкаже наша кореспондентка у Брюсселі Олена Абрамович.

Найочікуваніша новина цього тижня, без перебільшень, це відкриття кордонів Євросоюзу для третіх країн. Чекали її не лише українці чи інші негромадяни Шенгену, а й європейці, щоб відпустки спланувати. Рада ЄС таки встигла до першого липня затвердити списки "дозволених" держав.

Україна туди не потрапила, а от нашим сусідам - грузинам, пощастило більше - їх внесли в перелік.

Щоправда, не всі країни-члени виявились готовими його адаптувати. Бельгія взяла тиждень на роздуми, Італія та Угорщина оголосили, що поки не відкриватимуть поза Шенгеном кордони нікому. І вони мають на це право, кажуть в Єврокомісії.

Адальбер Янц, речник Єврокомісії з питань міграції:

Країнам ЄС не радять самостійно скасовувати обмеження на неважливі поїздки для країн до того, як ці країни скоординовано будуть внесені у "дозволений" перелік усіма іншими членами ЄС. В той же час якщо хтось із членів ЄС вирішить бути більш строгим у підході і не відкривати кордони третім країнам - це дозволено, бо не матиме впливу на шенгенську зону.

Розширити списки на свій розсуд змогли лише ті кілька країн, які не входять у Шенген. Тобто ті, з яких до сусідів без прикордонного контролю не потрапиш. Це, наприклад, Хорватія, яка вже запрошує українських туристів. Водночас, ситуація до кінця літа ще може змінитися.

Адальбер Янц, речник Єврокомісії з питань міграції:

Цей список - не остаточний, тобто його будуть переглядати щонайменше кожних два тижні. Важливо пам'ятати, що відсутність у переліку не означає повної заборони поїздок. Громадяни Євросоюзу, члени їх родин, особи з правом на проживання в ЄС, а також люди з вагомою причиною для поїздки надалі мають право на в'їзд.

Таким чином українці зараз можуть подорожувати до країн ЄС лише за вагомих причин. У ситуації з Грецією, наприклад, хтось із тих, кого не пустили, міг їхати на навчання. Єврокомісія рекомендувала дозволяти в'їзд таким подорожувальникам.

Проте чи вважається ваша поїздка вагомою - краще проконсультуватись у посольстві країни, до якої прямуєте. А також перевірити безпосередньо перед виїздом правила на сайтах МЗС чи Єврокомісії.

Там, наприклад, можна було побачити, що для нетуристичних поїздок у Грецію треба заповнити спеціальну онлайн-форму за дві доби до польоту і отримати дозвіл.