Війна заяв між Китаєм та Заходом. Пекін звинувачує Велику Британію, США та Австралію у втручанні у внутрішню політику країни. Причиною дипломатичного скандалу став новий закон для Гонконгу. Чому він може змінити хід історії - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Перший день дії нового закону - і перші арешти за його порушення. Затриманих гонконгців звинувачують у загрозі національній безпеці. А це передбачає суворе покарання, аж до довічного ув'язнення! Утім, тисячі людей це не зупиняє. І вони виходять на вулицю.

Джон Лі, житель Гонконгу:

Жителі Гонконгу завжди мале глибоке прагнення до демократії та культури. Це ті речі, які дуже важко змінити. Тому я впевнений - буде достатньо людей, які продовжать боротьбу за політичну реформу.

Закон про національну безпеку розробили в Пекіні. Він дозволяє застосовувати китайські закони на території автономії. Це обурило не лише Гонконг, але й Велику Британію. Бо 23 роки тому Лондон віддав свою колонію за умови, що Китай гарантуватиме права і свободу гонконгців щонайменше півстоліття. За принципом "одна країна - дві системи". Тобто до 2047 року Гонконг мав залишатися автономним, із правами жителів на мирний протест.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ми дуже уважно вивчили зміст нового закону щодо нацбезпеки. І знайшли чітке порушення автономії Гонконгу та пряму загрозу свободам людей. Тож, боюся, що це очевидне та серйозне порушення спільної угоди між Великою Британією і Китаєм.

А за угодою, Китай мав відповідати лише за формування зовнішньої політики та оборони Гонконгу. Решта сфер мали бути у підпорядкуванні уряду автономії. Втім, це не перша спроба Пекіна отримати більше влади над Гонконгом. У 2014 році Китай хотів реформувати виборчу систему. Це закінчилося знаменитою революцією парасольок.

Майк Помпео, держсекретар США:

Гонконг був одним із найстабільніших, найзаможніших та найдинамічніших міст світу. Тепер він стане черговим містом під владою комуністів, де люди будуть підпорядковуватися примхам партійних еліт. Дуже сумно на це дивитися.

У США та Австралії наразі думають, як приймати біженців із автономії. А Лондон вже відкрив обійми для жителів колишньої колонії.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми попереджали: якщо Китай буде гнути свою лінію, ми впровадимо новий шлях для людей зі статусом Британських заморських територій. Дамо їм право заїхати в країну, вільно жити та працювати тут - із подальшою видачею громадянства.

Наразі заморські паспорти є у 300 тисяч жителів Гонконгу. Потенційно їх можуть отримати ще майже три мільйони усі ті, хто народився за британської влади до 1997 року. Тож пропозицією Лондона може скористатися ледь не половина населення автономії.

Сем, житель Гонконгу із правом на британський заморський паспорт:

Для мене це справді може стати можливістю переїхати до Великої Британії. Тож мені не обов'язково залишатися в Гонконгу. Це буде для нас виходом із ситуації.

Насамперед такою можливістю можуть скористатися політичні активісти. Багато з них бояться переслідувань. Бо новий закон дає необмежену владу китайським спецслужбам. Пекін жорстко розкритикував британську пропозицію.

Чжао Ліцзянь, речник міністерства іноземних справ Китаю:

Велика Британія знехтувала офіційною і справедливою позицією Китаю, забезпечивши право на громадянство певній категорії гонконгців. Це грубо порушує обіцянки британської влади та суперечить базовим стандартам міжнародних законів. Китай залишає за собою право на контрзаходи.

Пекін пообіцяв завдати удару у відповідь не лише Лондону, але й Вашингтону. І закликав міжнародну спільноту не втручатися у внутрішні справи Китаю.

Це лише початок протистояння Заходу та Китаю. Адже наразі очевидно - жодна зі сторін поступатися не збирається. А поки триває війна заяв, у Гонконгу вже почалися зміни. Зокрема, посилюється контроль над іноземними організаціями та пресою. І не факт, що місту вдасться втримати статус фінансового центру Азії.