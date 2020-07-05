В Киеве неадекватный мужчина натравил своего стаффордширского терьера на женщину с собакой. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Киев, Приречная, 27. В очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26 июня эта же собака напрыгнула на спину прохожему мужчине. Полиция на вызов не приехала.

В комментариях под видео люди, делятся советами, как можно разжать челюсти собаке бойцовской породы и негодуют из-за безответственного поведения хозяина такой собаки. Выжил ли бигль - не сообщается.

Ранее "Подробности" писали, почему в Украине нарушают правила выгула собак, и представители бойцовских пород бегают по улицам без намордника и поводка.