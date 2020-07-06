У Новій Каховці загасили пожежу у п'ятиповерхівці [ Редактировать ]
У Новій Каховці загасили пожежу у п'ятиповерхівці. Та затримали можливого винуватця займання. Ним виявився мешканець однієї з квартир. Чоловік пиячив та курив у ліжку.
Нагадаю, зайнялося напередодні в помешканні на останньому поверсі. Полум'я швидко перекинулося на дах і за лічені хвилини охопило всю покрівлю. Вогонь вдалося приборкати лише за кілька годин. Усіх жителів будинку евакуювали. Обласне керівництво пообіцяло допомогти з відселенням та ліквідацією наслідків.
по теме
Чи отверезить українських водіїв перспектива отримати судимість
Відзавтра посилюють покарання за водіння напідпитку.І штрафи підвищують, і кримінальну відповідальність запроваджують
У Північній Кореї немає коронавірусу завдяки зусиллям партії - Кім Чен Ин
Пів року тому КНДР закрила свої кордони та ізолювалася від світу. Офіційно там не підтверджено жодного випадку захворювання
Конгрес США підтримав санкції против Китаю за тиск на Гонконг
Документ передбачає тюремне покарання за спротив політиці Пекіна. Інтернет-провайдери відтепер зобов'язані за першою вимогою надавати інформацію поліції про користувачів соцмереж, які поширюють опозиційні меседжі
У Білорусі відкрили чергові справи проти суперника Лукашенка
Головному супернику Лукашенка на майбутніх виборах закидають відмивання коштів, ухилення від сплати податків та хабарництво
У Миколаєві на світанку сам собою розвівся Інгульський міст
Великого руху на переправі не було, тому автівки вчасно зреагували. Механізм підняв розвідну частину на кілька метрів