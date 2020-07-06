У Новій Каховці загасили пожежу у п'ятиповерхівці. Та затримали можливого винуватця займання. Ним виявився мешканець однієї з квартир. Чоловік пиячив та курив у ліжку.

Нагадаю, зайнялося напередодні в помешканні на останньому поверсі. Полум'я швидко перекинулося на дах і за лічені хвилини охопило всю покрівлю. Вогонь вдалося приборкати лише за кілька годин. Усіх жителів будинку евакуювали. Обласне керівництво пообіцяло допомогти з відселенням та ліквідацією наслідків.