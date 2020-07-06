У горах на півночі Італії з'явився рожевий сніг. Незвичне явище спричинило потепління і водорості. Змішуючись зі снігом, вони прискорюють його танення.

Екологи зазначають, що для людини це абсолютно безпечно. З іншого боку саме туризм на середніх висотах, зокрема лижні курорти, можуть впливати на зміну місцевого мікроклімату та біологічного різноманіття.