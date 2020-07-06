У горах на півночі Італії з'явився рожевий сніг [ Редактировать ]
У горах на півночі Італії з'явився рожевий сніг. Незвичне явище спричинило потепління і водорості. Змішуючись зі снігом, вони прискорюють його танення.
Екологи зазначають, що для людини це абсолютно безпечно. З іншого боку саме туризм на середніх висотах, зокрема лижні курорти, можуть впливати на зміну місцевого мікроклімату та біологічного різноманіття.
по теме
Ліквідація наслідків повеней: Україна отримала допомогу від Італії
Борт приземлився в аеропорту Львова. Привіз 12 тонн обладнання для ліквідації наслідків повеней. Це мотопомпи, надувні човни та намети, електростанції і бензопили
Карикатуры вместо моделей: Vogue Italia разместил на обложке детские рисунки
Карантин помогает креативить. Культовый журнал о моде Vogue Italia в очередной раз удивил своих читателей новой обложкой, созданной в условиях карантина
На індонезійському острові Балі відбулася масова молитва
Службу провели у найбільшому храмі острова - Пура Бесакіх, у ритуалі взяли участь понад тисяча вірян
У Британії відкриття пабів та ресторанів закінчилось масовими пиятиками
Велике похмілля. У Британії перший день після відкриття пабів та ресторанів закінчився масовими пиятиками
Фермери Закарпаття закликають вирощувати равликів
Замість свійських тварин фермери Закарпаття закликають вирощувати равликів. Мовляв, на їхнє вигодовування йде значно менше корму, а м'ясо набагато поживніше