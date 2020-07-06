Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, общечеловеческой духовности и истории.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал Предстоятель РПЦ в заявлении по вопросу возможного изменения статуса храма Святой Софии.

"Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение - в христианскую цивилизацию. Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся", - отметил Патриарх Кирилл.

Он напомнил, что несмотря на непростой исторический контекст взаимоотношений между Русью и Константинополем, любая попытка унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви воспринимается православными с горечью и негодованием.

По его словам, "долг всякого цивилизованного государства - сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению".

Предстоятель РПЦ призвал турецкие власти сохранить статус Святой Софии как достояния всего человечества и памятника общемирового значения.

"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - заключил Патриарх.