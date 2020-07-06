Індія відкриває Тадж-Махал для туристів [ Редактировать ]
Індія відкриває Тадж-Махал після тримісячної карантинної перерви. На території палацу запровадили масковий режим та соціальне дистанціювання. Крім того, заборонено торкатися славетної мармурової поверхні споруди. Обмежена і кількість відвідувачів: до 5 тисяч на добу, раніше палац щодня приймав близько 80 тисяч людей. Уряд країни також дозволив туристам відвідувати й решту архітектурних пам'яток, зокрема, Червоний Форт у Нью-Делі.
Шамсуддін Хан, Голова профспілки гідів Індії:
Відкриття Тадж Махалу - чудова новина для усього туристичного сектору Індії. Робота, якої у нас не було довгих три місяці, знову з'явиться. Ми зможемо забезпечити наші родини усім найнеобхіднішим.
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