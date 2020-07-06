Далай Лама відзначив День народження випуском музичного альбому [ Редактировать ]
Далай Ламі чотирнадцятому - вісімдесят п'ять років. Духовний лідер буддистів і голова тібетського уряду у вигнанні відзначив день народження випуском музичного альбому. Із цим йому допомогли наслідувачі.
Подружжя з Нової Зеландії записало для наставника 11 мантр, а також уривки з його лекцій. У роботі над платівкою взяли участь ще 25 музикантів. Альбом назвали "Внутрішній світ". За словами авторів, час пандемії, економічної кризи та непевності якнайкращий період для розвитку духовної музики.
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