Зеленский с Ермаком искупались на пляже в Одессе (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область искупался в море. Компанию ему составил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Глава государства устроил заплыв на пляже около отеля "Немо" в Одессе, где остановилась его команда. Сутки в стандартном номере без вида на море здесь стоят около 6 тыс. грн, в президентском люксе - около 20 тыс. грн.
Пользователи соцсетей отмечают, что в прошлом году Зеленский на том же месте купался с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом, а почти через 7 месяцев Богдан был уволен.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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