Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область искупался в море. Компанию ему составил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава государства устроил заплыв на пляже около отеля "Немо" в Одессе, где остановилась его команда. Сутки в стандартном номере без вида на море здесь стоят около 6 тыс. грн, в президентском люксе - около 20 тыс. грн.

Пользователи соцсетей отмечают, что в прошлом году Зеленский на том же месте купался с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом, а почти через 7 месяцев Богдан был уволен.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.