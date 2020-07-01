Экологическая инспекция осуществляет ежедневный забор проб морской воды в районе одесского пляжа "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi. Об этом в эфире "Общественного радио" заявил пресс-секретарь Одесской областной госадминистрации Денис Соколов.

Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно берет заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов. И сейчас мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья.

Вместе с тем председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный 22 июня на своей странице в Facebook сообщал прямо противоположное.

Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Купаться в море запрещено. Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды течение этого периода. Буду держать вас в курсе.

Напомним, что 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" (длина - 60 м, ширина - 10 м, водоизмещение - 1600 т), который ходит под флагом Молдовы, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Экипаж из трех человек спасли сотрудники ГСЧС Украины. В середине июня 2020 года стало известно, что с затонувшего судна выливается топливо. Пятно разлива достигло значительных размеров и распространилась в сторону местного пляжа.

Ранее сообщалось, что в Одессе на берегу моря заметили дельфинов.