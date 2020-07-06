Морріконе отримав Оскара за видатні заслуги в кінематографі

Помер оскароносний італійський композитор Енніо Морріконе. Йому був 91 рік. Музикант кілька днів тому впав і зламав стегно, лікувався у шпиталі Рима.

Морріконе автор понад чотирьохсот треків, його музика лунає у стрічках найвидатніших режисерів Бернардо Бертолуччі, Олівера Стоуна, Квентіна Тарантіно та інших.

Морріконе отримав Оскара за видатні заслуги в кінематографі. Неодноразово його нагороджували Золотим глобусом та премією Британської кіноакадемії.