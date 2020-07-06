У Римі на 92 році життя помер Енніо Морріконе [ Редактировать ]
Помер оскароносний італійський композитор Енніо Морріконе. Йому був 91 рік. Музикант кілька днів тому впав і зламав стегно, лікувався у шпиталі Рима.
Морріконе автор понад чотирьохсот треків, його музика лунає у стрічках найвидатніших режисерів Бернардо Бертолуччі, Олівера Стоуна, Квентіна Тарантіно та інших.
Морріконе отримав Оскара за видатні заслуги в кінематографі. Неодноразово його нагороджували Золотим глобусом та премією Британської кіноакадемії.
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