Пожежу гасять чотири сотні вогнеборців, два літаки й два десятки гелікоптерів

Лісові пожежі вирують у Туреччині. Палає півострів Галліполі. Через задимленість перекрили рух суден протокою Дарданелли. Два невеликих селища - евакуювали.

Пожежу гасять чотири сотні вогнеборців, два літаки й два десятки гелікоптерів. Вже вигоріло 300 гектарів лісу. Взяти полум'я під контроль поки що не вдається через сильний вітер і спеку. Що спричинило займання з'ясовують.