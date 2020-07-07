Пожежі у Туреччині перекрили рух Дарданеллами [ Редактировать ]
Лісові пожежі вирують у Туреччині. Палає півострів Галліполі. Через задимленість перекрили рух суден протокою Дарданелли. Два невеликих селища - евакуювали.
Пожежу гасять чотири сотні вогнеборців, два літаки й два десятки гелікоптерів. Вже вигоріло 300 гектарів лісу. Взяти полум'я під контроль поки що не вдається через сильний вітер і спеку. Що спричинило займання з'ясовують.
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