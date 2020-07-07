Оркестр Лівану зіграв у храмі Бахуса [ Редактировать ]
Концерт на руїнах стародавнього римського храму влаштували в ліванському місті Баальбек. Оркестр Національної філармонії виступав на сцені храму Бахуса. Споруді понад три тисячі років.
Щороку там проводять музичний фестиваль. Та цьогоріч через коронавірус його скасували і замінили одним концертом. Музиканти грали в порожній залі.
Виступ транслювали і в інтернеті, і по ліванському телебаченню. Організатори кажуть: мета такого символічного концерту дати людям надію на краще.
Харут Фразильян, диригент:
У нас в Лівані є проблеми. Але ми маємо й унікальну культуру, і неабияку стійкість. Тому й концерт має назву "Звук міцності". Навіть цей храм у Баальбеку - простояв три тисячі років, багато усього пережив. Значить, і ми здолаємо всі негаразди.
по теме
У Парижі після карантину відкрився мистецький центр Жоржа Помпіду
У Парижі після карантину відкрився мистецький центр Жоржа Помпіду. Перших відвідувачів - працівники зустрічали оплесками. До огляду запропонували виставку робіт американського художника Христо Явашева.
Гітару Курта Кобейна продали за рекордну суму
За даними аукціонних центрів, цей продаж є новим світовим рекордом вартості гітари. Попередній найвищий цінник за такий музичний інструмент майже чотири мільйони доларів
Лувр відкрився після карантину: вхід у масках та простір у залах
Відчинив свої двері після карантину найбільш відвідуваний у світі музей - паризький Лувр. Утім потрапити туди можна лише за певних умов
У Римі на 92 році життя помер Енніо Морріконе
Морріконе автор понад чотирьохсот треків, його музика лунає у стрічках найвидатніших режисерів Бернардо Бертолуччі, Олівера Стоуна, Квентіна Тарантіно та інших
У Каїрі відкрили музей королівських карет
74 експонати виставили на показ після реставрації. Тут і карети династії, що правила Єгиптом у 19-му столітті, і екіпаж, подарований французькою імператрицею на честь відкриття Суецького каналу