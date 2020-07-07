Виступ транслювали і в інтернеті, і по ліванському телебаченню

Концерт на руїнах стародавнього римського храму влаштували в ліванському місті Баальбек. Оркестр Національної філармонії виступав на сцені храму Бахуса. Споруді понад три тисячі років.

Щороку там проводять музичний фестиваль. Та цьогоріч через коронавірус його скасували і замінили одним концертом. Музиканти грали в порожній залі.

Виступ транслювали і в інтернеті, і по ліванському телебаченню. Організатори кажуть: мета такого символічного концерту дати людям надію на краще.

Харут Фразильян, диригент: