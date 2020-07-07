3 июля 2020 года посол Евросоюза в Украине М. Маасикас направил премьер-министру Д. Шмыгалю и председателю Верховной Рады Д. Разумкову письмо более чем странного содержания.

В этом письме посол ЕС обратился к руководству нашей страны фактически с требованием отменить последние действия Кабмина и Верховной Рады, направленные на стимулирование работы украинского машиностроения.

М. Маасикас, вопреки дипломатическим нормам, позволил себе прямую и необоснованную критику проекта постановления Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства", опубликованного 11 июня 2020 года. Посол ЕС заявил: "Проект постановления имеет намерение в качестве пилотного проекта требование 15-30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине".

Таким образом, Евросоюз в лице г-на Маасикаса недоволен тем, что 15-30% комплектующих для импортируемой продукции машиностроения будут производиться в Украине.

Посол ЕС, в частности, заявил: "На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации". Под "основами" подразумеваются Соглашения ВТО и Соглашение об ассоциации с ЕС. Стоит отметить, что заявление посла, мягко говоря, далеко не бесспорно с правовой точки зрения.

Однако на этом посол ЕС не остановился и обрушился с критикой на законопроект № 3937 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации украинской промышленности".

"Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, который, по нашей оценке, также нарушит ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации", - говорится в письме Маасикаса.

То есть Евросоюзу не нравится, что в Украине появились хоть какие-то перспективные планы поддержки отечественного машиностроения.

А ведь поддержать украинское машиностроение действительно необходимо, причем срочно. Падение объемов выпуска машиностроительной продукции в Украине только за последний год составило 22,4% (май 2020-го к маю 2019-го). Снижение экспорта продукции машин и оборудования из Украины составило в апреле 2020 года 28,6% (к апрелю 2019-го). Причем украинская машиностроительная продукция не составляет конкуренции продукции стран Евросоюза и в эти страны даже не экспортируется.

Если уж говорить о равноправии в отношениях с ЕС, то напомню нашим европейским партнерам о мизерных квотах на беспошлинный экспорт 36 видов сельхозсырья, многие из которых ежегодно исчерпываются уже в первые недели января, а также об ультиматуме Брюсселя относительно отмены Киевом моратория на экспорт леса-кругляка.

Подчеркну также, что, исходя из прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС асимметричных и дискриминационных условий, идея создания и функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом с самого начала была обречена на провал. Негативные тенденции экономического партнерства и равенства 2020 года - главное тому подтверждение. По данным Госстата, по итогам 4 месяцев 2020 года экспорт товаров Украины в страны ЕС сократился на 10,7% - до $6,7 млрд, а его доля упала до 38,5%. Сальдо двустороннего товарооборота составило -$1,1 млрд.

Более того, обещанная евроинтеграторами в 2014 году диверсификация и замещение евразийских рынков с помощью европейских также полностью провалены. К примеру, по итогам 2019 года Украина экспортировала товаров в страны Евросоюза на $20,7 млрд (доля - 41,5%), на рынки стран СНГ - на $6,7 млрд (13,4%). Если сравнивать с 2011 годом, когда был зафиксирован пик торговли Украины с ЕС и СНГ, то годовой объем экспорта товаров в страны Евросоюза вырос всего лишь на $2,8 млрд (с $17,9 млрд), тогда как в страны СНГ - обвалился на немыслимые $19,5 млрд (с $26,2 млрд). Это привело к глубочайшему кризису в промышленности, невыполнению бюджетных поступлений, рекордным заимствованиям, появлению многомиллионной армии безработных и трудовой миграции, тотальной нищете.

Так в чем же проблема? Почему даже слабые попытки спасти украинскую машиностроительную отрасль вызывают столь бурную и негативную реакцию посла ЕС?

Все дело в том, что Евросоюз проводит в отношении Украины колониальную политику, пытаясь окончательно превратить нашу страну в сырьевой придаток. Это не "партнеры", а именно колонизаторы. Партнер, наоборот, пошел бы навстречу, помог в трудную минуту. Эти же господа изо всех сил пытаются столкнуть Украину в доиндустриальный период, в средневековье.

В письме содержатся и прямые угрозы, что, если попытки поддержать украинское машиностроение будут продолжены, это "окажет негативное влияние" на сотрудничество с "международными финансовыми организациями, такими как Европейский инвестиционный банк".

Столь беспримерное давление ЕС на Украину, ведущее ускоренными темпами к деиндустриализации страны, еще раз наглядно показывает, кто нам друг, а кто банальный и циничный колонизатор.

Очевидно, что озвученная позиция наших европейских партнеров направлена на деиндустриализацию и экономическую колонизацию Украины. К тому же за годы евроинтеграции Украина по уровню жизни и покупательной способности так и не стала ближе к странам ЕС. Напротив, за эти шесть лет европейский вектор интеграции оказал самое негативной воздействие на экономику Украины и уровень жизни в целом. В этих условиях Киеву следует отказаться от навязанной извне стратегии и использовать опыт Армении по выстраиванию многовекторности в отношениях с Евросоюзом и СНГ.

Расчеты доказывают, что в национальных экономических интересах и интересах граждан Украины восстанавливать разорванные кооперационные связи со странами Евразийского экономического союза, параллельно изменив условия свободной торговли с ЕС на Всеобщую систему преференций (GSP), которая является системой односторонних торговых преференций и снижает или устраняет тарифы по ряду экспортных товаров из развивающихся стран на рынки Евросоюза, применяющейся согласно Регламенту N978/2012. Только в этих условиях Украина сможет одновременно развивать торгово-экономическое сотрудничество и с ЕС, и с ЕАЭС, возродить точное машиностроение и высокотехнологичное производство в целом, вернуть рабочие места с конкурентной заработной платой для миллионов украинских граждан, обеспечить развитие смежных отраслей промышленности. В противном случае наше государство и дальше будет в угоду Брюсселю убивать промышленный потенциал и углублять сырьевые тренды Украины.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"