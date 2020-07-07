Под Херсоном от жары умерли два человека [ Редактировать ]
Жара унесла жизни двух человек в Херсонской области. Об этом сообщает "Суспільне Херсон".
От теплового удара скончались мужчина и молодая женщина.
Первой жертвой жары стала 25-летняя женщина из Белозерского района. Она работала в поле между селами Антоновка и Садовое. Там же, недалеко от воинской части, ее обнаружили без сознания. По словам медиков, женщина умерла от теплового удара.
Подобный случай произошел и в Голопристанском районе. Там, на въезде в село Приморское, мертвым нашли 39-летнего мужчину. Он скончался от теплового удара прямо в комбайне.
Эти смерти подтвердила заместитель директора областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Инесса Чамлай.
На прошлой неделе в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обратилось 15 граждан по поводу перегрева организма.
По словам Чамлай, пик обращений был 4 июля, в субботу, когда 6 граждан обратилось с тепловым ударом.
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