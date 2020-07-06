Украину накроют дожди с грозами [ Редактировать ]
Во вторник, 7 июля, в Украине значительно ухудшится погода. Страну накроют ливни, град и шквалы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Ночью и днем сильные дожди, местами с грозами пройдут в западных областях. Также в регионе ожидаются штормовые порывы ветра 15-20 м/с.
Основная часть грозового фронта накроет центральную часть и север Украины. К ливням и штормовым ветрам добавится град.
Непогода будет бушевать также на юге страны, в частности, в Одесской и Николаевской областях. Там тоже значительные дожди с градом и порывами ветра до 22 м/с.
В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквальный ветер 17-22 м/сек.
В Херсонской области и на востоке Украины осадков не ожидается.
Ранее мы сообщали, что ГСЧС Украины предупредила о наводнениях.
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