Во вторник, 7 июля, в Украине значительно ухудшится погода. Страну накроют ливни, град и шквалы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Ночью и днем сильные дожди, местами с грозами пройдут в западных областях. Также в регионе ожидаются штормовые порывы ветра 15-20 м/с.

Основная часть грозового фронта накроет центральную часть и север Украины. К ливням и штормовым ветрам добавится град.

Непогода будет бушевать также на юге страны, в частности, в Одесской и Николаевской областях. Там тоже значительные дожди с градом и порывами ветра до 22 м/с.

В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквальный ветер 17-22 м/сек.

В Херсонской области и на востоке Украины осадков не ожидается.

Ранее мы сообщали, что ГСЧС Украины предупредила о наводнениях.