В анексованому Криму знову обшуки і затримання

В анексованому Криму знову обшуки і затримання. Сьогодні вранці російські силовики вдерлися до осель кримських татар у селищі Октябрське, в центрі півострова.

В результаті операції заарештовано шістьох кримськотатарських активістів. Як повідомляє "Кримська солідарність", затримані - брали активну участь у мітингах протесту проти репресій у Криму, як на самому півострові так і в Москві, були організаторами релігійних заходів, відвідували судові засідання щодо кримських татар, допомагали політичним в'язням.

Зазначу, що після анексії Криму Росією на півострові не припиняються численні порушення прав людини. Міжнародні організації, ЄС і США неодноразово вимагали від Кремля припинити утиски активістів і звільнити всіх політв'язнів.