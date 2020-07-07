У Криму провели обшуки в оселях татар [ Редактировать ]
В анексованому Криму знову обшуки і затримання. Сьогодні вранці російські силовики вдерлися до осель кримських татар у селищі Октябрське, в центрі півострова.
В результаті операції заарештовано шістьох кримськотатарських активістів. Як повідомляє "Кримська солідарність", затримані - брали активну участь у мітингах протесту проти репресій у Криму, як на самому півострові так і в Москві, були організаторами релігійних заходів, відвідували судові засідання щодо кримських татар, допомагали політичним в'язням.
Зазначу, що після анексії Криму Росією на півострові не припиняються численні порушення прав людини. Міжнародні організації, ЄС і США неодноразово вимагали від Кремля припинити утиски активістів і звільнити всіх політв'язнів.
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