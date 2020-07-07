Потяг зійшов з рейок і протаранив будівлю залізничників [ Редактировать ]
На Кіровоградщині потяг зійшов з рейок та розтрощив службову будівлю залізничників. Трапилось це неподалік селища Богданівка Знам'янського району.
Вантажний потяг з шістьма вагонами, що перевозив деревину та ДСП, під час стоянки самостійно покотився та злетів з рейок.
У результаті локомотив звалив стовп та розтрощив нежитлове приміщення пункт обігріву колійників. На момент зіткнення машиніста та помічника в кабіні не було. Ніхто не постраждав. Причину аварії з'ясовують.
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