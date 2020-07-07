На Кіровоградщині потяг зійшов з рейок та розтрощив службову будівлю залізничників. Трапилось це неподалік селища Богданівка Знам'янського району.

Вантажний потяг з шістьма вагонами, що перевозив деревину та ДСП, під час стоянки самостійно покотився та злетів з рейок.

У результаті локомотив звалив стовп та розтрощив нежитлове приміщення пункт обігріву колійників. На момент зіткнення машиніста та помічника в кабіні не було. Ніхто не постраждав. Причину аварії з'ясовують.