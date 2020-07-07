В Киеве отлетевшее колесо маршрутки едва не убило человека (видео) [ Редактировать ]
В Киеве у одной из маршруток отлетело колесо, которое едва не убило человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
То, что в маршруток отваливаются колеса - уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека - что-то новенькое. Интересно, как долго еще эти опасные желтые автобусы будут курсировать по городу?
Ранее мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка. Также читайте новость о том, что женщина на ходу выпала из маршрутки, затем та переехала ей обе ноги.
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