В Киеве у одной из маршруток отлетело колесо, которое едва не убило человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

То, что в маршруток отваливаются колеса - уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека - что-то новенькое. Интересно, как долго еще эти опасные желтые автобусы будут курсировать по городу?