В воскресенье, 1 марта, в Киеве на Соломенской площади маршрутка загорелась во время движения. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Возгорание ликвидировали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет", - сообщили в издании.

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Маршрутка на ходу загорелась на Соломенской площади. На видео можно увидеть, как все транспортное средство охватывает огонь.