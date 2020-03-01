В Киеве на ходу загорелась маршрутка (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 марта, в Киеве на Соломенской площади маршрутка загорелась во время движения. Об этом сообщает "Киев оперативный".
"Возгорание ликвидировали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет", - сообщили в издании.
Маршрутка на ходу загорелась на Соломенской площади. На видео можно увидеть, как все транспортное средство охватывает огонь.
Ранее мы писали о том, что в Киеве "вспыхнул" масштабный пожар.Также читайте о том, что в России автобус попал в серьезное ДТП: погибли 8 украинцев.
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