Министерство юстиции Украины продаст старые самолеты, чтобы выплатить долги работникам одного из предприятий.

Об этом пишет "Сетам".

По информации, Самолеты PZL-104 Вильга 35А, Ан-2Т и Л-29 выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, включая долги по зарплате перед 41 работником в сумме 1,6 млн грн.

Отмечается, что воздушные суда находятся на территории Запорожской области.

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