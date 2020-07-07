Госпредприятие выдаст зарплату работникам "самолетами" [ Редактировать ]
Министерство юстиции Украины продаст старые самолеты, чтобы выплатить долги работникам одного из предприятий.
Об этом пишет "Сетам".
По информации, Самолеты PZL-104 Вильга 35А, Ан-2Т и Л-29 выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, включая долги по зарплате перед 41 работником в сумме 1,6 млн грн.
Отмечается, что воздушные суда находятся на территории Запорожской области.
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