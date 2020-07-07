Какой знак зодиака самый скрытный [ Редактировать ]
Некоторые люди все хранят в себе и никому не рассказывают о том, что чувствуют. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый скрытный.
Итак, на первом месте оказался Рак. Они скрывают множество вещей, прячут в своей крепости-панцире истинные чувства и истинное отношение к тому или иному, а делиться всем этим готовы, вероятно, только с самыми близкими людьми.
Частенько мы представляем себе Рака, как милое и добродушное существо, испытывающее сильные чувства к членам своей семьи и к родине. Однако ангелами их назвать порой бывает сложно. Они любят манипулировать другими, что сразу и не распознаешь.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый прямолинейный.
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