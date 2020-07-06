Некоторые люди не умеют скрывать эмоций и мыслей, поэтому говорят все "в лоб". Астрологи назвали самые прямолинейные знаки зодиака. Об этом пишет "Клубер".

Стрелец

Нравится вам это или нет, но Стрельцы всегда будут говорить только то, что думают. Хотите услышать искреннее мнение по какому-либо вопросу? Тогда обратитесь к человеку, появившемуся на свет под этим знаком.

Стрельцы не из тех, кто смягчает правду, поэтому они - не самая лучшая компания для двуличных людей. А если уж они нервничают, то и вовсе начинают говорить такие вещи, которые могут шокировать окружающих.

Водолей

Водолеи общительны и открыты. И именно эти качества превращают их в тех, кто прямо говорит то, что хочет, не ходя вокруг да около. Хотя они не лишены дипломатических качеств, но чаще всего высказывают свое мнение, не беспокоясь о том, понравится ли оно тем, кто их слушает или нет. Водолеи упрямы по натуре, поэтому будут отстаивать свою позицию до конца, какой бы ни была реакция собеседников. При этом они отличаются открытым умом, поэтому считают важным, чтобы каждый человек мог высказать свою настоящую точку зрения.

Близнецы

Близнецы бывают очень прямолинейными, что может стать шоком, особенно если вы их знаете недостаточно хорошо. Они не привыкли сожалеть о сказанном, но им бывает неприятно, если их слова делают больно окружающим. При этом Близнецы все равно продолжают их повторять просто из-за своей привычки думать вслух. Из-за откровенности многие считают Близнецов людьми нечувствительными, хотя это неправда.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый требовательный.