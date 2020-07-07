Європейські стандарти: в Україні зросте штраф за кинутий недопалок [ Редактировать ]
80 євро за кинутий недопалок - штрафи за неохайність можуть суттєво зрости. Проект закону "Про управління відходами" зараз доопрацьовує комітет з питань екологічної політики Верховної ради.
Серед іншого, законопроект передбачає суттєве збільшення штрафів за викидання сміття та недопалків з вікон транспорту. В разі прийняття закону, порушникам може загрожувати штраф від 1700 до 2550 гривень. Для порівняння,- зараз за подібні порушення громадянин має заплатити максимально 17 гривень.
Цей законопроект є одним із кроків виконання зобов'язань, які Україна взяла на себе, підписавши угоду про Асоціацію з ЄС. У даному випадку - це погодженість запровадити європейські стандарти поводження з відходами.
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