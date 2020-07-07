Майже 12 мільйонів людей у світі захворіли на коронавірусну інфекцію за весь час пандемії. Сім мільйонів недугу здолали. Найбільш постраждалою від СOVID-19 країною залишаються Сполучені Штати - зараз там понад три мільйони зареєстрованих випадків. Далі - Бразилія та Індія.

Чого чекати світові після епідемії і які країни вже накриває "друга хвиля", - далі в нашому огляді.

Глобальна депресія і ксенофобія. Таким може бути світ після пандемії - пророкує Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Це найгірший сценарій. Він справдиться, якщо країни не співпрацюватимуть між собою. Тоді не вдасться розробити вакцину і світ постійно стикатиметься з новими хвилями COVID-19. Як наслідок - економіка піде на спад. Та можливий і оптимістичний сценарій? якщо економічно успішні країни допомагатимуть менш розвиненим. А вакцина з'явиться в найближчі 9 місяців і буде доступною для всіх.

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Новий коронавірус з'явиться у світі в найближче десятиліття. Він передаватиметься від тварини до людини. Таке припущення висловила група вчених з Сінгапура, яку очолює професор Ван Ліньфа. У 2013 він уже застерігав про появу такого вірусу, тоді саме вирувала епідемія на Близькому Сході. Нині ж за прогнозом науковця найбільший ризик нового спалаху - в Південній Америці. Джерелом зараження знову можуть стати кажани. При цьому найбільше вчених непокоїть, що тварини також можуть підхопити вірус від людей. Потім у їхньому організмі він мутуватиме і знову може потрапити до людини.

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Карантин повертається. Австралія ізолює понад 6 мільйонів людей у штаті Вікторія. Там стрімко почала зростати кількість інфікованих. За останню добу по всій країні зафіксували 199 нових випадків СOVID-19, 191 з них у штаті Вікторія. Від сьогодні на кордоні з сусідніми регіонами розмістили підрозділи патрульних і військових. Порушникам загрожує штраф у 7 тисяч доларів або ж пів року за ґратами. Карантин триватиме щонайменше шість тижнів.

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Поновлює обмеження і Чорногорія. Місяць тому країна оголосила, що здолала коронавірус. Нині ж епідситуація погіршилася. Від початку червня півтисячі нових хворих, за минулу добу - 60 випадків. Тож з наступного тижня знову не працюватимуть дитсадки. Бізнес і держоргани переведуть людей на дистанційну роботу. Запровадять комендантську годину для кафе і ресторанів. В найбільш уражених північних регіонах - їх взагалі зачинять. Там також заборонять збиратися більше ніж по двоє в громадських місцях і проводити богослужіння.