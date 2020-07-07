Одесский морской торговый порт получил запрос от фирмы, похожей на прокладку УБК (Украинская буксирная компания - ред.) на аренду буксира. Об этом нам сообщили в пресс-службе госкомпании.

"От УБК есть такой запрос. Действительно, сейчас на рассмотрении руководства ГП "ОМТП" находятся предложения от нескольких компаний о предоставлении услуг буксиров в других акваториях. В своих решениях дирекция порта будет руководствоваться исключительно критериями экономической целесообразности и эффективного использования гос имущества", - отметили в ОМТП. В ведомстве заявили, что условия аренды не раскрывают, поскольку это является коммерческой тайной.

"Если мы говорим об аренде буксиров в других акваториях, как у нас, допустим, сейчас работают два буксира, то кто предложит более выгодные условия, с тем мы и соглашаемся. Грубо говоря, если вы решите сдать в аренду офисное оборудование, вам начнут звонить и торговаться. Кому вы сдадите его в аренду? Тем, кто предложит более высокую стоимость и более выгодные условия. Условия аренды, подробности предложения каждой компании мы не раскрываем, это коммерческая тайна. Могу сказать, что нам приходят предложения, мы смотрим, чтобы в первую очередь, они были эффективны для государства. Ведь мы - государственная компания, и наша деятельность прозрачна. То, что оказывается выгоднее - то предложение мы и принимаем", - подчеркнули в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, играет ли роль репутация компании на рынке, срок ее работы в ОМПУ отметили, что "у нас же тоже есть юристы, которые проверяют, насколько прозрачна эта компания, не фиктивна ли она. Но с другой стороны, даже если это и фиктивная компания, к примеру, то какой бы был ей смысл платить нам большие деньги за аренду?"

Напомним, ранее СМИ сообщали, что вокруг ОМТП появился целый список новых «буксирных» компаний, о которых никто никогда раньше не слышал, и которые имеют все признаки фиктивности: уставные фонды меньше 10 тысяч гривен, отсутствие собственного флота, даты регистрации от 4 до 8 месяцев назад. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг" и "Нави Шиппинг", УБК. Последняя - и вовсе молодая, зарегистрирована в июне 2020 года.

"Хотя юрлица зарегистрированы на разных людей, их интересы представляет один Артем Андриевский 1988 года рождения. Что интересно, Андриевский - уже третья фамилия этого человека. До 2019 года он фигурировал как Бабиенко, до 2013-го называл себя Стахорским. Ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи в руководстве Минтранса, Андриевский фактически вынуждает государственные компании сдавать ему буксиры в аренду за копейки", - рассказал источник в отрасли.

Также в списке операторов рынка, которые претендуют на использование государственных буксиров, фигурирует и компания Аскон-Шиппинг, которая уже использует портофлот.

По данным инсайдера, конечным бенефициаром трех компаний-прокладок является Александр Баштаненко, который уже неоднократно засветился в коррупционных скандалах вокруг украинских портов. Баштаненко считают членом группы влияния Леонида Крючкова и Сергея Пинькаса - постоянных фигурантов журналистских расследований махинаций коррупции в портах Николаева.

Александр - или его представитель - планирует брать в аренду государственные буксиры ОМТП и работать на них в порту Черноморск. Пользуясь передовым опытом своего предшественника, Игоря Ткачука, Баштаненко и его люди ссылаются на неких высоких покровителей в Киеве, в частности народного депутата Игоря Негулевского.

Как мы помним, Ткачук держался на должности главы Одесского филиала АМПУ довольно долго, несмотря на регулярные медийные скандалы и протесты коллектива. Снести его с хлебного места смогла только полная смена власти. Разнос в Одесском порту устраивал лично президент Зеленский, руководство всех ведомств поменялось и буксирный рынок стал работать цивилизованно.

Похоже, свято место пусто не бывает. Ожидать ли Одессе нового "Ткачука", или чиновники смогу противостоять схемам?