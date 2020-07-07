Без позначок про депортацію та з незабутніми спогадами про Грецію. 16 українців, які застрягли в аеропорту Афін, уже сьогодні повертаються додому. Три ночі вони провели в ізоляторі з нелегалами, поки їхнє питання вирішували на рівні МЗС країн.

Отже, прилетіти українці мають двома вечірніми рейсами "Афіни-Київ". Перший борт мав сісти кілька хвилин тому - у Борисполі. Ним доправлять 12 людей.

А наша брюссельська кореспондентка Олена Абрамович уже готова розказати про те, що обов'язково мають знати українці, аби не потрапити в таку ж халепу, як люди в Греції.

Чому подорожі Європою для нас залишаються туманними? Та коли ЄС внесе нарешті Україну в "зелені" списки - дивіться далі.

Нові і ширші списки країн, туристам з яких дозволять в'їзд до шенгенської зони, Рада ЄС обіцяє оприлюднити через тиждень. Та очікувати, що Україна потрапить до переліку, - не варто, попередили в українському МЗС.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Дійсно, ви знаєте останніми днями і тижнями у нас була негативна статистика щодо росту кількості нових хворих. А це основний критерій яким керується ЄС для прийняття рішення. Тобто це не лише середня цифра хворих на 100 тисяч населення, але і динаміка приросту за останній час.

Та бути в таких списках, ще не означає отримати право на в'їзд. Відчинити двері для перших 15 "дозволених" країн зголосились далеко не всі члени ЄС. Італія, Франція, Швейцарія, Австрія, Угорщина, Словенія, Латвія, Естонія - відмовились це робити. Бельгія у понеділок не лише оголосила, що проти, а й пригрозила відновити прикордонний контроль з більш лояльними сусідами.

Філіпп Гоффін, міністр закордонних справ Бельгії:

Ми проаналізували ці 15 країн, які запропонував ЄС. Обрали з них 5, яким були б готові дозволити в'їзд. Але лише за умови взаємності, яку вони нам наразі не можуть запропонувати. Тому ми вирішили, що натепер ніхто з них не матиме права на в'їзд у Бельгію.

Мають право перетнути кордон шенгену наразі лише окремі категорії іноземців -це медичні працівники, поліцейські, дипломати та прикордонники, що їдуть виконувати службові обов'язки, а також далекобійники та студенти. Теоретично дозволені і бізнес-поїздки та подорожі за "особливих обставин". Але потрібно отримати дозвіл від посольства країни, в яку прямуєте. І чимало держав наразі призупинили видачу бізнес-віз.

Серед країн-членів ЄС на відпочинок українці можуть зараз потрапити лише в Хорватію. Але перед поїздкою треба обов'язково заповнити електронну форму. Приймає наших громадян і Британія. Хоча за нашими джерелами, купити квиток зараз українцю неможливо. Поза межами ЄС у туристичну подорож можна летіти в Туреччину, Єгипет та Албанію. У Чорногорію і Туніс - якщо здали тест на COVID-19. До США? якщо не були останні два тижні в Європі. А також у Мексику, Північну Македонію та Корею. Відкриті й кордони Білорусі, але там доведеться пройти 14 днів самоізоляції.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Це такі найпопулярніші напрями, але решта країн вони не менш прекрасні, але менш привабливі для українських подорожніх, ми не спостерігаємо масового потоку людей туди. Але вони також є. Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Та хоч би куди ви планували свою подорож - уся відповідальність за дотримання правил в'їзду в ту чи іншу країну покладається на вас, наголосив міністр закордонних справ. І вкотре закликав - ретельно все двічі, чи навіть тричі перевіряти. У МЗС також попросили авіакомпанії не продавати квитки пасажирам, яких, за коронавірусними правилами, можуть не впустити до тієї чи іншої країни. І варто пам'ятати, якщо квиток навіть придбаєте - на борт можуть не взяти, якщо не підпадаєте під правила в'їзду. І гроші за це не повернуть.