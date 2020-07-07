А влада тим часом звітує про результати "Великого будівництва". Одними з перших державними проєктами з розвитку інфраструктури скористаються на Полтавщині. Уже наприкінці літа там мають презентувати новий кардіоцентр та майже вісімдесят кілометрів доріг. За словами очільника регіону, будівництво вже на фінальній стадії.

Олег Синєгубов, голова Полтавської ОДА: