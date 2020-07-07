Влада звітує про результати "Великого будівництва" [ Редактировать ]
А влада тим часом звітує про результати "Великого будівництва". Одними з перших державними проєктами з розвитку інфраструктури скористаються на Полтавщині. Уже наприкінці літа там мають презентувати новий кардіоцентр та майже вісімдесят кілометрів доріг. За словами очільника регіону, будівництво вже на фінальній стадії.
Олег Синєгубов, голова Полтавської ОДА:
На фінальній стадії знаходиться ремонт траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. Будівництво стало можливим завдяки підтримці президента та уряду. Оскільки нам не вистачало 95 млн. грн. Ми це дофінансування отримали. Виникали питання із співфінансуванням міста. Незабаром, наприкінці літа, полтавці отримають принципово нову трасу.
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