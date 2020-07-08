Біля Новотошківського півтори години йшов обстріл [ Редактировать ]
Четверо поранених у лавах збройних сил України. Окупанти сім разів атакували українські позиції. Найгарячіше було на підступах до Новотошківського.
Там понад півтори години російські найманці обстрілювали позиції ООС з артилерійських систем калібру 122 міліметри, а також 120-их та 82-х мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.
А неподалік Богданівки - били із протитанкового ракетного комплексу. Під ворожий вогонь потрапили також Старогнатівка, Водяне та Авдіївка.
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