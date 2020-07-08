Під ворожий вогонь потрапили також Старогнатівка, Водяне та Авдіївка

Четверо поранених у лавах збройних сил України. Окупанти сім разів атакували українські позиції. Найгарячіше було на підступах до Новотошківського.

Там понад півтори години російські найманці обстрілювали позиції ООС з артилерійських систем калібру 122 міліметри, а також 120-их та 82-х мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

А неподалік Богданівки - били із протитанкового ракетного комплексу. Під ворожий вогонь потрапили також Старогнатівка, Водяне та Авдіївка.