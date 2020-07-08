Україна направить до Франції фахівців для розшифрування чорних ящиків [ Редактировать ]
Україна направить до Франції двох фахівців для розшифрування бортових самописців літака МАУ, збитого над Тегераном. Про це заявили в Мін'юсті. Експертизу мають почати 20 липня.
Нагадаю, "Боїнг", що прямував до Києва, збили зранку 8 січня 2020 року, незабаром після злету. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі загинули.
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