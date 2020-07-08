Від початку епідемії в країні інфікувалось понад 16 тисяч людей, 330 померли

У Сербії протестувальники штурмували парламент. Напередодні пізно ввечері тисячі людей зібралися перед будівлею після того, як президент Александр Вучич заявив про поновлення карантину в столиці через зростання інфікованих.

Протестувальники у поширенні епідемії звинувачують владу. Активісти прорвалися в середину будівлі. Звідти їх пізніше витіснила поліція. Від початку епідемії в країні інфікувалось понад 16 тисяч людей, 330 померли.