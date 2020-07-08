Розлючені карантином серби штурмували парламент [ Редактировать ]
У Сербії протестувальники штурмували парламент. Напередодні пізно ввечері тисячі людей зібралися перед будівлею після того, як президент Александр Вучич заявив про поновлення карантину в столиці через зростання інфікованих.
Протестувальники у поширенні епідемії звинувачують владу. Активісти прорвалися в середину будівлі. Звідти їх пізніше витіснила поліція. Від початку епідемії в країні інфікувалось понад 16 тисяч людей, 330 померли.
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