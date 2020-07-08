На Івано-Франківщині дощ відрізав від цивілізації декілька сіл [ Редактировать ]
В Івано-Франківській області через сильний дощ відсутнє транспортне сполучення із кількома прикарпатськими селами. В селі Яворів Косівського району розлилася річка Безулька.
Проїзд повністю закритий до семи населених пунктів області, та частково до чотирьох. Зокрема висока вода зруйнувала тимчасовий переїзд на місцевій дорозі і заблокувала село Снідавка.
У Верховинському районі через розмиту дорогу в селі Волова частково відсутнє транспортне сполучення, а в селі Бережниця - повністю.
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