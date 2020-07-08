Известный украинский певец Макс Барских, который откровенно спел о чувствах, поразил новым снимком. Теплое фото артист выложил в своем Instagram.

На снимке Макс позирует с маленьким ребенком, обнимая малыша.

"Встреча дружбанов", - подписал публикацию певец.

Поклонники "засыпали" комплиментами Барских и отметили, что ему очень идут маленькие дети.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

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