Макс Барских шокировал поклонников фото с ребенком [ Редактировать ]
Фото: Макс Барских / instagram.com/max_barskih
Известный украинский певец Макс Барских, который откровенно спел о чувствах, поразил новым снимком. Теплое фото артист выложил в своем Instagram.
На снимке Макс позирует с маленьким ребенком, обнимая малыша.
"Встреча дружбанов", - подписал публикацию певец.
Поклонники "засыпали" комплиментами Барских и отметили, что ему очень идут маленькие дети.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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