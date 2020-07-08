Незважаючи на пандемію та кризу, Велике дорожнє будівництво в Україні не зупинялося ні на мить. Відтак, до кінця цього року планується відновити понад 6000 км автошляхів. Разом з тим, фінансування дорожньої галузі збережено повністю, а також залучено ще 35 млрд грн додаткових коштів. У підсумку, на будівництво українських доріг у цьому році буде спрямовано понад 100 млрд гривень. Такі цифри повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму новому блозі на OBOZREVATEL.

"Незважаючи на коронакризу ми розвивали інфраструктуру всередині країни. Програма “Велике будівництво” не зупинялась ні на мить. Ми плануємо відновити понад 4000 км доріг державного значення та більше 2000 км місцевих доріг. Якщо говорити про дороги державного значення - зараз роботи йдуть на близько 3063 км автошляхів. Перші дороги вже завершені у Черкаській, Волинській, Львівській, Київській областях", - зазначив очільник Міністерства.

За його словами, цьогоріч почали будуватися та ремонтуватися об’єкти, які десятиліттями стояли недобудованими та розбитими. "На колишній "дорозі смерті" - так називають автошлях Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв зараз влаштовують важкий бетон. Роботи тривають на 52 км. Відновлюється 128 км дороги від Станиці Луганської до Сєвєродонецька тощо", - додав Владислав Криклій.

Крім цього, для підвищення екологічності на об’єктах "Великого будівництва" в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вже активно використовуються технології влаштування шарів дорожнього одягу з відходів промисловості - металургійних шлаків. Всього у 2020 році до будівництва доріг буде залучено понад 482 тис. кубометрів таких матеріалів. “Найбільший обсяг шлаків - 373 тис. кубометрів, використають у Дніпропетровській області на будівництві маршруту Київ - Дніпро (дорога Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка)", - відмітив Міністр.

Також відновилися будівельні роботи на новому мосту через р. Дніпро у Запоріжжі. Всього понад 70 мостових споруд буде побудовано чи відремонтовано цьогоріч. Це приблизно 3-4 мости в кожній області.