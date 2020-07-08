Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков прибыли в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

В Офисе президента сообщают, что Зеленский осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГосЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В то же время глава государства заслушал предложения властей относительно компенсации пострадавшим от пожара.

"Я сейчас услышал, предложение по поводу того, чтобы сейчас очень быстро перечислить 50 млн грн, они у Кабмина есть, чтобы помочь людям... Предложения, которые только что мне предоставили коллеги, 300 тыс. грн для того, чтобы человек мог здесь купить любые нормальные условия, такой же дом. Кроме дома, есть документы, хозяйство, ценности, деньги - надо очень быстро просчитать и предоставить людям эту компенсацию", - сказал президент.

Ранее Шмыгаль отчитался по ситуации с лестными пожарами в Луганской области.