Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в Австралии [ Редактировать ]
Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин погиб во время дайвинга в родной Австралии. Его смерть подтвердили местные чиновники, передает BBC.
32-летнего Пуллина нашел другой дайвер на побережье Gold Coast штата Квинсленд. Спасатели вытащили его на берег и вызвали фельдшеров. Спортсмену течение 45 минут оказывали помощь, однако спасти его не удалось.
"Он занимался дайвингом у Палм-Бич. Его доставили на берег спасатели, где местные фельдшеры оказывали ему первую помощь", - сообщил представитель службы скорой помощи штата Квинсленд.
В полиции заявили, что Пуллин нырял один и без кислородной маски ради подводной охоты.
Несколько дней назад Алекс в соцсетях делился снимками и видео по дайвингу, плаванию и серфингу.
Алекс Пуллин дважды побеждал на чемпионате мира по сноуборд-кроссу в 2011 и 2013 годах. Также он был участником зимних Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018. В 2020 году он объявил о завершении своей спортивной карьеры.
Кроме сноуборда, Пуллин увлекался музыкой и выступал с регги-группой под названием Love Charli.
Ранее сообщалось, что умер экс-чемпион мира по боксу.
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