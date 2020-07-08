ОПЗЖ будет противостоять насильственному переделу районов, который усложнит жизнь людей. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время встречи с жителями Кременского района Луганской области.

Людей беспокоит решение власти об укрупнении районов, которое может привести к разрушению социальной инфраструктуры, недоступности школ и больниц. По словам Юрия Бойко, ОП-ЗЖ выступает против такого решения власти.

"Сейчас насильственно объединяют громады с целью сократить больницы, ФАПы, школы, заведения культуры и т. д. Разделение районов предлагается таким, что государственные услуги - полиция, суды, социальные службы - станут недоступными людям. Поэтому вопрос насильственного, без учета мнения людей и местных советов, передела регионов касается каждого. Создается впечатление, что это решение власти, которое еще больше усложнит и так непростую жизнь граждан, связано с выборами", - заявил Юрий Бойко.

Оппозиционер считает, что при таких реформах власть должна учитывать мнение жителей регионов.

"Соберите людей, расскажите, покажите, учтите их мнение. Сделайте так, чтобы это было не через колено, не из-под палки - тогда все будет организованно, разумно, и люди это воспримут. А в таком виде, как это делается сейчас, естественно, вызывает только протест. И мы поддерживаем позицию людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что, если Верховная Рада утвердит план Кабинета министров об укрупнении районов, то "Оппозиционная платформа - За жизнь" оспорит его в Конституционном суде.

Напомним, 12 июня Кабмин утвердил проект админреформы по укрупнению районов и территориальных общин. Согласно этому проекту, из 490 районов в Украине должно остаться 129.