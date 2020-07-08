Поліція затримала і видворила з України російських диверсантів [ Редактировать ]
Поліція затримала і видворила з України - двох росіян, які працювали на російські спецслужби.
За даними правоохоронців, диверсанти планували злочини для дестабілізації ситуації в Україні. Обидва були членами збройних формувань і брали участь у військових конфліктах у різних країнах.
А напередодні у Києві затримали одного з кураторів так званого "Розвідувального управління ДНР". Учасників цього угруповання підозрюють у причетності до збиття рейсу MH17. В СБУ оприлюднили записи телефонних розмов бойовиків, що свідчать про міжвідомчі війни між ГРУ та ФСБ. Фігуранти записів у своїх розмовах згадують прізвища помічника президента Росії Владислава Суркова і ватажків терористичної ДНР - Захарченка та Бородая.
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