Поліція затримала і видворила з України - двох росіян, які працювали на російські спецслужби.

За даними правоохоронців, диверсанти планували злочини для дестабілізації ситуації в Україні. Обидва були членами збройних формувань і брали участь у військових конфліктах у різних країнах.

А напередодні у Києві затримали одного з кураторів так званого "Розвідувального управління ДНР". Учасників цього угруповання підозрюють у причетності до збиття рейсу MH17. В СБУ оприлюднили записи телефонних розмов бойовиків, що свідчать про міжвідомчі війни між ГРУ та ФСБ. Фігуранти записів у своїх розмовах згадують прізвища помічника президента Росії Владислава Суркова і ватажків терористичної ДНР - Захарченка та Бородая.