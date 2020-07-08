36-летний мужчина из бразильского города Сан-Паулу, вероятно, стал третьим в мире человеком, которого врачи смогли полностью вылечить от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает журнал Science.

Для нейтрализации вируса иммунодефицита человека ученые использовали комбинацию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3). Такое сочетание лекарств вынудило клетки его организма пробуждать "спящий" вирус, что сделало его уязвимым для иммунитета.

Агрессивный курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Также упало число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике.

Напомним, что людям с положительным ВИЧ-статусом необходимо принимать антиретровирусные препараты, чтобы у них не развился СПИД. Кроме того, антиретровирусная терапия предотвращает передачу ВИЧ другим людям.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса привела к дефициту лекарств от ВИЧ.