Президентські вибори у США: Джо Байден переходить у наступ [ Редактировать ]
А у Штатах політики беруть розгін перед президентськими перегонами. Байден переходить у наступ. Головний суперник чинного президента грає на протилежностях. Обіцяє робити все не так, як Трамп. Що саме каже? І що непокоїть американців? Дмитро Анопченко - розкаже.
Соцопитування дедалі невтішніші для нинішньої владної команди. Останні дані авторитетного Монмутського університету свідчать про 12-відсотковий розрив між Байденом і Трампом не на користь чинного президента. 53% проти 41%. Тому політик-демократ і намагається нарощувати успіх.
І тут стратегія - переконати країну, що за його президентства все буде не так. Тому, хоч би що сказав чи зробив Трамп, Байден одразу ж заявляє, добре, що соцмережі тепер дають можливість миттєвої реакції, - "а я, коли переможу або якщо переможу, зроблю все з точністю до навпаки".
Варто було Білому дому повідомити - "Штати офіційно вийшли із Всесвітньої організації охорони здоров'я", - Байден миттєво, у Твіттері, пообіцяв Америку у ВООЗ повернути.
У перший день свого президентства я знову вступлю до ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені.
Варто лише Трампу сказати бодай щось про можливий діалог із Росією, штаб Байдена реагує одразу - "переможемо - нічого в Росії не купуватимемо, обмежимо імпорт".
…він запровадить цільові обмеження на імпорт із таких країн, як Китай і Росія, які становлять загрозу національній безпеці.
Ця стратегія "політичного пінпонгу" дає свої результати. Людям просто кажуть: імміграція, економіка, політика, байдуже що ще - просто подивіться на Трампа і уявіть, що всі ці рішення - протилежні.
Чим команда Трампа б'є у відповідь, так це поширює чутки й обговорення в соцмережах, що, мовляв, Байден несповна розуму. І це частково спрацювало. За даними опитувань авторитетного центру Расмуссена, чотири з десяти американських виборців повірили, що в політика деменція. Як бачите, 48% так не думають, але 38% сказали "так" і це величезне число, зважаючи на те, що обиратимуть президента найсильнішої країни світу. Причому це настрої не тільки серед республіканців. У його ж власній партії теж сумніви, кожен 5 демократ те саме сказав соціологам, що такої ж думки.
Здавалося б, що простіше - вийдіть на дебати - а вони вже в жовтні - й доведіть, хто чого вартий. Але всі пам'ятають двобій у прямому ефірі Трампа із Гілларі і не хочуть повторення.
Авторитетна New York Times навіть у заголовок винесла - "Байден не повинен дебатувати із Трампом" допоки не виконає важливих умов. А серед них довгий перелік, усе те, на що Трамп завідомо не піде: і податкові декларації розкрити, і команду фактчекерів найняти, яка буде просто під час ефіру перевіряти заяви кандидатів на правдивість. Команда розвідує грунт, а як країна відреагує, якщо таки відмовляться. Але рішення все ж за Байденом, а його особиста стратегія поки що - наступ.
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