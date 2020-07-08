Хочете продати чи купити квартиру? Або ж просто орендувати помешкання? Готуйтеся до змін. Цілком можливо, що скоро ви не зможете цього зробити самостійно. Депутати хочуть реформувати ринок нерухомості. Аби всі операції відбувалися тільки через рієлтерів. Хто від того виграє? І чи вдарить новий проєкт закону по вартості житла? Розбирався Даніїл Снісар.

Законопроєкт 3618 - це вже сьома, від 97 року, спроба хоч якось проконтролювати діяльність рієлтерів і ринок нерухомості в Україні. Адже на сьогодні робота брокерів ніяк не регламентується.

Антон Палашек, директор агентства нерухомості:

Нам необходимо внести правила на рынок. Чтобы нам было легче работать, чтобы потребитель чувствовал с нашей стороны какой то профессионализм, чтобы у нас была возможность подтвердить.

Зараз Інтернет переповнений оголошеннями про продаж та оренду приміщень. Проте, у разі ухвалення закону про діяльність рієлторів, такі об'яви опиняться поза законом. І розмістити оголошення про, наприклад, оренду квартири вдасться лише у разі, якщо дані про нерухомість внесені до єдиного електронного реєстру.

Сергій Бурлаков, адвокат:

А внести ее может только риелтор. С которым вы должны заключить договор. За деньги это. Или бесплатно. Законопроект об этом ничего не говорит. Я думаю, что это будет осуществляться за деньги. Так зачем вам, как гражданину, который вправе распоряжаться своим имуществом, такое ограничение прав?

Згідно з новим законом, будь-які операції з нерухомістю та перереєстрацією прав власності українці будуть зобов'язані здійснювати через фахівця. Це начебто має допомогти галузі вийти з тіні.

Олексій Коваль, керівник проєктів Perfеct Group:

Ми бачимо практику європейських країн. Де, в принципі, такі угоди не відбуваються без брокера. Брокер - це основний гравець. Фахівець. Він професіонал своєї справи. І, що продаж, що здача в оренду - все відбувається лише на підставі професійних гравців ринку.

А хто з гравців професіонал - має визначити іспит. Отримати сертифікат на роботу брокер зможе лише після кваліфікаційних курсів. Проте, хто і як їх організовуватиме, закон не регламентує. Поки що серед критеріїв "професіоналізму" лише громадянство.

Віктор Несин, президент Спілки фахівців з нерухомого майна України:

Который достиг 18-летнего возраста. Мы считаем, что в 18 лет невозможно быть брокером, невозможно иметь те знания, навыки и так далее. Мы считаем, как минимум, что человек должен быть 21 год,не меньше.

Олексій Коваль, керівник проєктів Perfеct Group:

Спочатку треба розробити критерії - вивчити цих професійних гравців ринку. А потім дати їм попрацювати. А вже після цього вводити поступово цей реєстр, щоб було зрозуміло, як він працює і отримати якийсь зворотній зв’язок від саме брокерів. Оскільки самий головний момент, що при створенні цього законопроекту ніхто з ними не радився.

Серед недоліків законопроєкту експерти також вбачають недоречність внесення договорів між брокером та клієнтом до реєстру. Адже укладаються такі документи між двома сторонами і є конфіденційними. Крім того, законотворці не передбачили шаблон таких угод. А це означає, що будь-який брокер, скориставшись юридичною необізнаністю клієнтів, зможе підсунути "лівий" договір, наприклад, про надання інформаційних послуг. У цьому разі жодної відповідальності - ані адміністративної, ані кримінальної - рієлтер не понесе.