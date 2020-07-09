В Госпогранслужбе с начала эпидемии зафиксировано 117 случаев COVID-19, три из них выявили накануне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксировано 117 положительных тестов на COVID-19.

У 65-летней сотрудницы из Львовской области, которая имела сопутствующие заболевания и умерла на прошлой неделе, посмертно диагностировали коронавирус.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирус, выздоровели 81, еще 34 человека продолжают лечиться - 13 стационарно и 21 - амбулаторно. Также зафиксировано два летальных случая.

Отмечается, что под контролем медиков сейчас находятся более 120 пограничников, которые контактировали с больными.

В Погранслужбе также сообщили, что военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, а также тех, кто при исполнении служебных обязанностей вынужден контактировать с большим количеством людей, тестируют на наличие антител к коранавирусу SARS-CoV- 2.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали 51 224 случаев COVID-19.