У 117 пограничников нашли коронавирус [ Редактировать ]
В Госпогранслужбе с начала эпидемии зафиксировано 117 случаев COVID-19, три из них выявили накануне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По состоянию на 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксировано 117 положительных тестов на COVID-19.
У 65-летней сотрудницы из Львовской области, которая имела сопутствующие заболевания и умерла на прошлой неделе, посмертно диагностировали коронавирус.
Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирус, выздоровели 81, еще 34 человека продолжают лечиться - 13 стационарно и 21 - амбулаторно. Также зафиксировано два летальных случая.
Отмечается, что под контролем медиков сейчас находятся более 120 пограничников, которые контактировали с больными.
В Погранслужбе также сообщили, что военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, а также тех, кто при исполнении служебных обязанностей вынужден контактировать с большим количеством людей, тестируют на наличие антител к коранавирусу SARS-CoV- 2.
Ранее мы писали о том, что по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали 51 224 случаев COVID-19.
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