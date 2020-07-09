Кінець "полуничній війні": Естонія дозволила в'їзд сезонним робітникам

Вимагали цього фермери. Адже не було кому збирати врожай. Деякі навіть пускали на поля місцевих мешканців і дозволяли їм самим рвати ягоди - по євро за кілограм