Коронавірус в Україні: статистика захворюваності [ Редактировать ]
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні залишається на високому рівні. 810 нових випадків СOVID-19 зафіксовано минулої доби. 21 людина померла, 665 - одужали. Найбільше інфікувань, як і раніше у Львівській області - зазначили в міністерстві охорони здоров'я.
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