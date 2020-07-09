Столяри з усього світу взялися реконструювати Нотр-Дам [ Редактировать ]
Без електроінструментів: столяри з усього світу взялися реконструювати дах пошкодженого вогнем Нотр-Даму. Свою майстерню ремісники облаштували на північному заході Франції у регіоні Нормандія. Роботу починають вдосвіта, аби вкластися у терміни. Подробиці розповість Тарас Пилипець.
Це майстерня асоціації "столярів без кордонів", або ж територія, куди не дотяглася рука прогресу. Від самого ранку тут кипить робота: двадцять п'ять добровольців із семи країн світу працюють над репродукцією частини даху згорілого Нотр-Даму. Серед робочих інструментів - пилки, сокири та молотки, тобто, усе, чим працювали будівельники під час зведення собору у Середньовіччі. Механічні інструменти - майстри ігнорують умисне.
Франсуа Калам, засновник асоціації "столяри без кордонів":
Наша мета - довести, що ці технології не застаріли, що зовсім не обов'язково використовувати станки та механізми під час будівництва. Крім того, ми хочемо щоб деталі були максимально схожі на тогочасні. Для нас працювати над відновленням Нотр-Даму - честь. Коли торік я дізнався про пожежу - ледь стримав сльози.
Будувати як у давнину - значно дешевше, екологічніше та надійніше - переконані французькі науковці. Тим паче, що і правильніше з культурологічної точки зору. Згідно з Венеційською хартією - міжнародним документом про збереження та реставрацію історичних пам'яток -, замінені елементи споруди мають гармонійно вписуватися у її загальну форму. При цьому використання сучасної техніки - допустиме, лише якщо традиційна методика виявиться непридатною.
Фредерік Епо, науковий співробітник Національного центру наукових досліджень Франції:
Я вважаю, що під час реконструкції варто використовувати традиційні столярські прийоми, що і передбачено Венеційською хартією. До того ж, далеко не факт, що бетонні чи залізні опори - надійніші та довговічніші за дерев'яні. Попередня згоріла конструкція виготовлена за допомогою цих методів, простояла майже тисячу років.
За менш ніж тиждень ентузіасти звели вже каркас покрівлі і днями планують забити фінальний цвях у конструкцію. Але чи зможуть ремісники взяти участь у відбудові Нотрдаму - невідомо. Адже конкуренція доволі висока: підрядники з різних країн донині надсилають проєкти дахів головному архітектору історичних пам'яток Франції Філіпу Вільневу. Втім, навіть, якщо оберуть інших виконавців, столяри, обіцяють не засмучуватися, адже мета їхнього проекту - привернути увагу сучасної будівельної галузі до стародавніх технік.
Нагадаю, Собор Паризької Богоматері загорівся увечері 15 квітня 2019 року. Історичну пам'ятку пощастило урятувати від повного знищення. Проте у результаті пожежі обвалився знаменитий 93-метровий шпиль собору. Падаючи, його уламки сильно пошкодили покрівлю. Крім того, вигорів увесь дерев'яний інтер'єр Нотр-Даму.
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