В четверг, 25 июня, в Государственном агентстве автомобильных дорог заявили, что автодорожные предприятия начали использовать металлургические шлаки вместо природного каменного щебня при строительстве и ремонте дорог.

На данный момент уже использовано почти 30 тыс. м3 металлургических шлаков. Всего в 2020 году планируется использовать 482 тыс. м3 металлургических шлаков в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Наибольший объем шлаков используют в Днепропетровской области - 373 тыс. м3. Отходы металлургического производства будут применяться на строительстве дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

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