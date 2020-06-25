В Украине появятся дороги из шлака [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, в Государственном агентстве автомобильных дорог заявили, что автодорожные предприятия начали использовать металлургические шлаки вместо природного каменного щебня при строительстве и ремонте дорог.
На данный момент уже использовано почти 30 тыс. м3 металлургических шлаков. Всего в 2020 году планируется использовать 482 тыс. м3 металлургических шлаков в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Наибольший объем шлаков используют в Днепропетровской области - 373 тыс. м3. Отходы металлургического производства будут применяться на строительстве дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.
Ранее мы писали о том, что в Украине появятся новые дороги к морским курортам.
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